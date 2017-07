L’Ukraine fête l’anniversaire du Führer !

L’Ukraine cultive le culte du Führer… Nous sommes le 20 avril 2017, l’Ukraine – les nationalistes ukrainiens – vit à l’époque du IIIème Reich et célèbre l’anniversaire du Führer du 20 avril 1889 à Braunau en décrétant le 20 avril 2017 le jour national. L’Ukraine se rêve allemande, de cette Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale… on rêve. L’Ukraine est en plein délire. Être allemand, c’est avoir du sang allemand ! Tous ces slaves ukrainiens peuvent aller se rhabiller. Des Ukrainiens nationalistes collent dans les villes des images à la gloire d’Hitler. L’Union européenne ferme les yeux sur le nazisme en Ukraine. La réalité du quotidien nous montre la volonté nazie en Ukraine. L’Europe de l’Union européenne vit à l’heure du Führer. L’UE use l’idéologie nazie qui revient en Ukraine. Le danger est réel. De nouveau des forces veulent massacrer d’autres blancs, d’autres chrétiens, d’autres Européens ! Pour qui roulent ces forces sataniques en Ukraine ? Pour le Nouvel Ordre Mondial bien sûr ! et les nationalistes ukrainiens sont manipulés !

Nazisme en fleurs en Ukraine.

Du délire. Depuis la guerre en Ukraine avec l’arrivée de l’Euromaïdan le nazisme est revenue en Ukraine. Berlin et l’Union européenne avec les Etats-Unis et Israel s’amusent à promouvoir ces forces diaboliques qui ont massacré des citoyens européens en 1940. C’est absolument une horreur de voir ces idées nazies revenir aujourd’hui en 2017 dans notre Europe car cette idée nazie a massacré l’Allemagne entière et le peuple allemand pour le plus grand plaisir des élites de l’Ordre Mondial. On voit le résultat aujourd’hui. L’Allemagne est toujours un pays occupé et un pays non souverain. Les pantins ukrainiens sont là de nouveau actifs pour remettre en route cette même idéologie en Europe contre la Russie et contre les nations souveraines alors que les nations européennes sont toutes confrontées à la même idéologie mondialiste qui veut mélanger tous les peuples par l’application de l’Agenda 21.

Le 20 avril 2017 les nationalistes ukrainiens fêtent le jour de la naissance de Hitler !

Les pauvres idiots, eux, qui ne sont pas du tout de sang allemand ! qui ne sont considérés que comme un peuple de sous hommes dans la bible du nazisme, Mein Kampf ! Les Ukrainiens ont leur site pour fêter le jour du Führer Hitler Buntokratia. Les Ukrainiens mettent en valeur les idées du Führer : autoroute, ordre, armée forte… Les Ukrainiens ne sont donc pas un peuple majeur capable de vivre sans la « Die Mutter » ou leur papa Hitler ?

Retour historique. Aujourd’hui tout se passe comme si les graines du passé étaient en train de ressortir de la terre. En 1942 les nationalistes ukrainiens ont décidé de massacrer les paisibles polonais qui vivaient en Ukraine et se sont alliés aux Nazis du Reich. En 2017, depuis 2014, nous avons le même phénomène qui se réalise contre les Russes cette fois mais aussi contre de nombreux Polonais qui vivent en Ukraine. La gouvernance mondiale use de ces forces pour occuper l’Ukraine et mener une guerre contre la Russie. De nouveau les premières victimes sont les Ukrainiens eux-mêmes. L’ONU avec l’UNICEF utilisent la propagande nazie pour embrigader les enfants ukrainiens dès le plus jeune âge pour mener la guerre contre les Russes. Azov, organisation nazie, est soutenue par l’UNICEF . La communauté internationale ferme les yeux sur ces camps nazis. Comme en 1940 les nationalistes ukrainiens lèchent les bottes les Allemands-disons l’ordre mondial qui use du nationalisme pour détruire ce qui reste de l’Europe chrétienne- au lieu de penser à protéger leur peuple.

(18+): Attention, images très dures, âmes sensibles s’abstenir:

Olivier Renault